"АТЕШ" провел диверсию в Курске: уничтожена ключевая башня связи
Агент движения "АТЕШ" провел успешную диверсию, уничтожив башню связи в Курске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "АТЕШ" в Telegram.
Как сообщили в партизанском движении, целью был ключевой коммуникационный узел, которым активно пользовались многочисленные дислоцированные в городе военные и силовые структуры РФ.
Уничтожение этой башни связи сразу нарушило коммуникацию между такими ключевыми объектами как 27-я бригада РХБЗ, управление ФСБ России по Курской области, управление ФСИН по Курской области и множеством других военных объектов.
"Эта операция является прямым ударом по внутренней инфраструктуре режима, показав, что сопротивление может быть везде", - отметили в "АТЕШ".
Нарушение связи между ключевыми воинскими частями и управлениями в приграничном регионе затрудняет координацию действий оккупационных сил.
"Движение "АТЕШ" продолжает методично разрушать коммуникационную и логистическую сеть врага по всей России. Даже в приграничных регионах, таких как Курск, оккупанты и силовики не могут чувствовать себя в безопасности", - подчеркнули в партизанском формировании.
Успешные диверсии движения "АТЕШ"
Ранее РБК-Украина писало о том, что партизаны "АТЕШ" сорвали железнодорожную логистику РФ на Купянском направлении: уничтожили тепловоз, который использовался для перевозки военных грузов, преимущественно для снабжения Купянской группировки российских войск.
Уничтожение тепловоза усложнило формирование эшелонов и нарушило графики отправления поездов с вооружением и техникой.
Также агенты движения провели очередную диверсию в Ростовской области РФ: парализовали ключевой железнодорожный узел снабжения армии РФ в районе Ростова-на-Дону.
В результате поджога релейных шкафов была нарушена работа главного логистического хаба, через который осуществляется снабжение оккупационных войск на всех южных направлениях.
До этого, в октябре 2025 года, партизаны "АТЕШ" нарушили график движения эшелонов с военной техникой и личным составом в Ростовской области РФ. Тогда диверсия произошла в Новочеркасске.