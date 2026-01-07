ua en ru
Ср, 07 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"АТЕШ" провел диверсию в Курске: уничтожена ключевая башня связи

Россия, Среда 07 января 2026 07:30
UA EN RU
"АТЕШ" провел диверсию в Курске: уничтожена ключевая башня связи Иллюстративное фото: башня мобильной связи (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Агент движения "АТЕШ" провел успешную диверсию, уничтожив башню связи в Курске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "АТЕШ" в Telegram.

Как сообщили в партизанском движении, целью был ключевой коммуникационный узел, которым активно пользовались многочисленные дислоцированные в городе военные и силовые структуры РФ.

Уничтожение этой башни связи сразу нарушило коммуникацию между такими ключевыми объектами как 27-я бригада РХБЗ, управление ФСБ России по Курской области, управление ФСИН по Курской области и множеством других военных объектов.

"Эта операция является прямым ударом по внутренней инфраструктуре режима, показав, что сопротивление может быть везде", - отметили в "АТЕШ".

Нарушение связи между ключевыми воинскими частями и управлениями в приграничном регионе затрудняет координацию действий оккупационных сил.

"Движение "АТЕШ" продолжает методично разрушать коммуникационную и логистическую сеть врага по всей России. Даже в приграничных регионах, таких как Курск, оккупанты и силовики не могут чувствовать себя в безопасности", - подчеркнули в партизанском формировании.

Успешные диверсии движения "АТЕШ"

Ранее РБК-Украина писало о том, что партизаны "АТЕШ" сорвали железнодорожную логистику РФ на Купянском направлении: уничтожили тепловоз, который использовался для перевозки военных грузов, преимущественно для снабжения Купянской группировки российских войск.

Уничтожение тепловоза усложнило формирование эшелонов и нарушило графики отправления поездов с вооружением и техникой.

Также агенты движения провели очередную диверсию в Ростовской области РФ: парализовали ключевой железнодорожный узел снабжения армии РФ в районе Ростова-на-Дону.

В результате поджога релейных шкафов была нарушена работа главного логистического хаба, через который осуществляется снабжение оккупационных войск на всех южных направлениях.

До этого, в октябре 2025 года, партизаны "АТЕШ" нарушили график движения эшелонов с военной техникой и личным составом в Ростовской области РФ. Тогда диверсия произошла в Новочеркасске.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курская область партизаны Война в Украине
Новости
Британия и Франция договорились о создании военных хабов по всей Украине, - Стармер
Британия и Франция договорились о создании военных хабов по всей Украине, - Стармер
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка