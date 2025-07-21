"АТЕШ" проник у тил авіації РФ: розкрили завод, який виробляє деталі для винищувачів

Йдеться про одне з ключових підприємств російської військової промисловості, яке виготовляє силові агрегати для вертольотів "Мі" й "Ка", а також газотурбінні двигуни та турбостартери для винищувачів "МіГ" і "Су".

Об’єкт розташований за координатами: 59.996630, 30.365872.

Як зазначають в "АТЕШ", завод має підвищений рівень охорони: його територія оточена колючим дротом, діє жорсткий пропускний режим і цілодобове відеоспостереження, працює озброєна охорона.

Фото: завод, що тримає бойову авіацію РФ

Активно переміщується транспорт, логістика поставок налагоджена.

Зібрана інформація щодо охорони, структури, персоналу й маршрутів вже передана Силам оборони України.

У русі наголосили, що продовжують системно викривати критичні об’єкти російської воєнної інфраструктури.