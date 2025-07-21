"АТЕШ" проник у тил авіації РФ: розкрили завод, який виробляє деталі для винищувачів

Партизани проникли на завод "Красный Октябрь" у Петербурзі. Це підприємство виготовляє двигуни для бойової авіації РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
Йдеться про одне з ключових підприємств російської військової промисловості, яке виготовляє силові агрегати для вертольотів "Мі" й "Ка", а також газотурбінні двигуни та турбостартери для винищувачів "МіГ" і "Су".
Об’єкт розташований за координатами: 59.996630, 30.365872.
Як зазначають в "АТЕШ", завод має підвищений рівень охорони: його територія оточена колючим дротом, діє жорсткий пропускний режим і цілодобове відеоспостереження, працює озброєна охорона.
Активно переміщується транспорт, логістика поставок налагоджена.
Зібрана інформація щодо охорони, структури, персоналу й маршрутів вже передана Силам оборони України.
У русі наголосили, що продовжують системно викривати критичні об’єкти російської воєнної інфраструктури.
Останнім часом "АТЕШ" регулярно публікує дані про стратегічні об’єкти РФ.
Так, раніше партизани передали українським військовим координати російських складів і пунктів управління в тимчасово окупованому Криму.
Метою таких операцій є ослаблення логістичних і бойових можливостей армії РФ.
Нагадаємо, партизани "АТЕШ" провели розвідку будівлі Управління ФСБ РФ у Ростовській області.
Також агенти руху провели розвідку об'єктів у морському порті в Таганрозі.
Крім того, партизани влаштували низку диверсій на залізниці загарбників у тимчасово окупованих районах Запорізькій області.
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