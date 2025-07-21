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"АТЕШ" проник в тыл авиации РФ: раскрыли завод, который производит детали для истребителей

Фото: АТЕШ вышел на завод, который ремонтирует двигатели для "Су" и "МиГ" (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Партизаны проникли на завод "Красный Октябрь" в Петербурге. Это предприятие производит двигатели для боевой авиации РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Речь идет об одном из ключевых предприятий российской военной промышленности, которое производит силовые агрегаты для вертолетов "Ми" и "Ка", а также газотурбинные двигатели и турбостартеры для истребителей "МиГ" и "Су".

Объект расположен по координатам: 59.996630, 30.365872.

Как отмечают в "АТЕШ", завод имеет повышенный уровень охраны: его территория окружена колючей проволокой, действует жесткий пропускной режим и круглосуточное видеонаблюдение, работает вооруженная охрана.

 
Фото: завод, держащий боевую авиацию РФ

Активно перемещается транспорт, логистика поставок налажена.

Собранная информация по охране, структуре, персоналу и маршрутам уже передана Силам обороны Украины.

В движении отметили, что продолжают системно разоблачать критические объекты российской военной инфраструктуры.

Операции "АТЕШ"

В последнее время "АТЕШ" регулярно публикует данные о стратегических объектах РФ.

Так, ранее партизаны передали украинским военным координаты российских складов и пунктов управления во временно оккупированном Крыму.

Целью таких операций является ослабление логистических и боевых возможностей армии РФ.

Напомним, партизаны "АТЕШ" провели разведку здания Управления ФСБ РФ в Ростовской области.

Также агенты движения провели разведку объектов в морском порту в Таганроге.

Кроме того, партизаны устроили ряд диверсий на железной дороге захватчиков во временно оккупированных районах Запорожской области.

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