"АТЕШ" проник в тыл авиации РФ: раскрыли завод, который производит детали для истребителей

Партизаны проникли на завод "Красный Октябрь" в Петербурге. Это предприятие производит двигатели для боевой авиации РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Речь идет об одном из ключевых предприятий российской военной промышленности, которое производит силовые агрегаты для вертолетов "Ми" и "Ка", а также газотурбинные двигатели и турбостартеры для истребителей "МиГ" и "Су".
Объект расположен по координатам: 59.996630, 30.365872.
Как отмечают в "АТЕШ", завод имеет повышенный уровень охраны: его территория окружена колючей проволокой, действует жесткий пропускной режим и круглосуточное видеонаблюдение, работает вооруженная охрана.
Активно перемещается транспорт, логистика поставок налажена.
Собранная информация по охране, структуре, персоналу и маршрутам уже передана Силам обороны Украины.
В движении отметили, что продолжают системно разоблачать критические объекты российской военной инфраструктуры.
В последнее время "АТЕШ" регулярно публикует данные о стратегических объектах РФ.
Так, ранее партизаны передали украинским военным координаты российских складов и пунктов управления во временно оккупированном Крыму.
Целью таких операций является ослабление логистических и боевых возможностей армии РФ.
Напомним, партизаны "АТЕШ" провели разведку здания Управления ФСБ РФ в Ростовской области.
Также агенты движения провели разведку объектов в морском порту в Таганроге.
Кроме того, партизаны устроили ряд диверсий на железной дороге захватчиков во временно оккупированных районах Запорожской области.
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