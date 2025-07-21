"АТЕШ" проник в тыл авиации РФ: раскрыли завод, который производит детали для истребителей

Речь идет об одном из ключевых предприятий российской военной промышленности, которое производит силовые агрегаты для вертолетов "Ми" и "Ка", а также газотурбинные двигатели и турбостартеры для истребителей "МиГ" и "Су".

Объект расположен по координатам: 59.996630, 30.365872.

Как отмечают в "АТЕШ", завод имеет повышенный уровень охраны: его территория окружена колючей проволокой, действует жесткий пропускной режим и круглосуточное видеонаблюдение, работает вооруженная охрана.

Фото: завод, держащий боевую авиацию РФ

Активно перемещается транспорт, логистика поставок налажена.

Собранная информация по охране, структуре, персоналу и маршрутам уже передана Силам обороны Украины.

В движении отметили, что продолжают системно разоблачать критические объекты российской военной инфраструктуры.