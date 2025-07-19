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У Севастополі розгорнули польовий госпіталь для морпіхів РФ: "АТЕШ" розвідали базу

Субота 19 липня 2025 09:10
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У Севастополі розгорнули польовий госпіталь для морпіхів РФ: "АТЕШ" розвідали базу Фото: "АТЕШ" розвідали базу морпіхів у Севастополі (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Агенти руху "АТЕШ" провели розвідку бази зберігання 810-ї бригади морської піхоти Росії в окупованому Севастополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

За їхніми даними, частина техніки та особового складу перебуває там на відновленні, а через нестачу медичних потужностей на місці розгорнули повноцінний польовий госпіталь для поранених.

Що відомо

Згідно з інформацією агентів руху спротиву, база 810-ї окремої бригади морської піхоти перетворилася на тимчасову точку лікування для численних поранених військовослужбовців.

На території частини помітили багато бійців, які пересуваються на милицях - вони залишаються на лікуванні в самій частині через нестачу місць у шпиталях.

Фото: "АТЕШ" розвідали базу морпіхів у Севастополі

"Бригада зіткнулася з серйозним дефіцитом особового складу після зазнаних втрат і доукомплектування за рахунок прихованої мобілізації його не компенсує", - заявляють у "АТЕШ".

Також агенти провели фіксацію військової техніки, пересувань, особистого транспорту та командного складу, які перебувають на території частини.

Вся зібрана інформація передана Силам оборони України для подальшого реагування.

Діяльність "АТЕШ"

Українські партизани продовжують розвідку позицій російської окупаційної армії глибоко в тилу.

Раніше партизани "АТЕШ" провели розвідку будівлі Управління ФСБ РФ у Ростовській області.

Агенти руху провели розвідку об'єктів у морському порті в Таганрозі.

Водночас, партизани влаштували низку диверсій на залізниці загарбників у тимчасово окупованих районах Запорізькій області.

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