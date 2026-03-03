UA

"АТЕШ" паралізували єдиний стабільний маршрут окупантів, що зв'язує передову з РФ

Фото: агенти влаштували диверсії на залізниці ворога (АТЕШ у Telegram)
Автор: Маловічко Юлія

Агенти "АТЕШ" провели диверсії на залізниці в окупованому Луганську, яка була єдиним стабільним шляхом логістики ворога з РФ на передову.

Було виведено з ладу дві релейні шафи в різних частинах міста, що спричинило системний збій в управлінні рухом поїздів.

"Удар завдано по головній артерії постачання окупантів. Ця гілка пов'язує Росію з Луганськом, йде через Дебальцеве та Попасну і виходить на Покровський напрямок. Фактично це єдиний стабільний маршрут для доправлення військ, боєприпасів, пального та техніки з РФ на передову", - йдеться в повідомленні руху.

Після диверсії рух на ділянках зупинився, потяги застрягли, графіки зірвалися. Окупанти змушені керувати поїздами вручну, що в рази знижує пропускну здатність. Військові ешелони ворога скупчуються на під'їздах до міста і не можуть рухатися далі.

Унаслідок цього зриваються поставки палива і боєприпасів на Покровський напрямок, а альтернативні маршрути перевантажені й не справляються з обсягами.

Нагадаємо, партизани руху "АТЕШ" постійно завдають ударів по об'єктах окупантів. Приміром, нещодавно повідомлялося, як агенти завдали ударів по системі зв'язку і послабили РЕБ окупантів у Херсонській області.

Ще ми писали, як "АТЕШ" атакував залізничну логістику РФ на Куп'янському напрямку, знищивши тепловоз, що забезпечує всім необхідним окупантів біля Куп'янська.

