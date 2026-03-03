"АТЕШ" парализовали единственный стабильный маршрут оккупантов, связывающий передовую с РФ

Были выведены из строя два релейных шкафа в разных частях города, что вызвало системный сбой в управлении движением поездов.

"Удар нанесен по главной артерии снабжения оккупантов. Эта ветка связывает Россию с Луганском, идет через Дебальцево и Попасную и выходит на Покровское направление. Фактически это единственный стабильный маршрут для доставки войск, боеприпасов, топлива и техники из РФ на передовую", - говорится в сообщении движения.

После диверсии движение на участках остановилось, составы застряли, графики сорвались. Оккупанты вынуждены управлять поездами вручную, что в разы снижает пропускную способность. Военные эшелоны врага скапливаются на подъездах к городу и не могут двигаться дальше.

В результате срываются поставки топлива и боеприпасов на Покровское направление, а альтернативные маршруты перегружены и не справляются с объемами.