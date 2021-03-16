"Аталанта" с Малиновским уступила "Реалу" и вылетела из Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" уверенно победил "Аталанту" из Бергамо во втором поединке 1/8 финала Лиги чемпионов - 3:1 (4:1 по сумме двух матчей). За итальянский клуб весь матч на поле провел украинец Руслан Малиновский.
Подробнее о матче читайте в материале РБК-Украина.
"Аталанта" уже на второй минуте матча имела шанс на взятие ворот Куртуа, но удар Госенса примерно с линии вратарской пришелся прямо в руки вратаря "Реала". В первой половине игра была равной, но на 34-й минуте ошибка при выносе со своей штрафной вратаря итальянского клуба привела к голу. Спортьелло вынес мяч прямо на Модрича, который вошел в штрафную и отпасовал на Бензема. Французу осталось лишь попасть в пустые ворота - 1:0.
К концу первой 45-минутки опасным ударом из-за пределов штрафной отметился и Малиновский, но выстрел украинца оказался немного неточным.
Уже на старте второй половины мадридцы могли снять все вопросы в этом поединке. Винисиус убежал в контратаку, прошел троих защитников "Аталанты" и отправил мяч мимо Спортьелло. Правда, и в ворота не попал.
Но если самостоятельно не смог, то партнерам Винисиус отметиться все же помог. На 59-й минуте бразилец вновь убежал в контратаку после обрезки бергамцев, остановить его смогли лишь в помощью фола, который был уже в штрафной - пенальти. Одиннадцатиметровый четко реализовал Рамос - 2:0.
Далее оформить дубль мог Бензема, но первый его удар головой парировал голкипер "Аталанты", а после добивания также головой мяч угодил в штангу.
Под конец матча игра немного оживилась. Сперва Муриэль со штрафного подарил хоть какую-то надежду "Аталанте" - 2:1. Но уже спустя две минуты, на 85-й, Асенсио закрыл матч точным ударом под штангу - 3:1.
В итоге уверенная победа "Реала" по сумме двух матчей 3:1 и выход в четвертьфинал ЛЧ.
Отметим, Малиновский в матче отметился двумя отличными передачами на Сапату, который мог оба раза забивать, но отметиться так и не смог. Еще один украинец Андрей Лунин провел весь матч на лаве запасных "Реала".
Параллельно с поединком в Мадриде "Манчестер Сити" обыграл во второй раз "Боруссию" Менхенгладбах и оформил путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов. Украинец Александр Зинченко поединок провел на лаве запасных.
Также на прошлой неделе состоялись еще четыре ответных матча 1/8 финала ЛЧ:
"Ювентус" - "Порту" 3:2 (4:4);
"Боруссия Д" - "Севилья" 2:2 (5:4);
"Ливерпуль" - "Лейпциг" 2:0 (4:0);
"ПСЖ" - "Барселона" 1:1 (5:2).
Завтра определятся последние четвертьфиналисты ЛЧ. Сыграют "Челси" - "Атлетико" (1:0 первый матч) и "Бавария" - "Лацио" (4:1).