"Аталанта" з Малиновським поступилася "Реалу" і вилетіла з Ліги чемпіонів

"Аталанта" вже на другій хвилині матчу мала шанс на взяття воріт Куртуа, але удар Госенса приблизно з лінії воротарського майданчика прийшовся прямо у руки воротаря "Реала". У першій половині гра була рівною, але на 34-й хвилині помилка при винесенні зі свого штрафного майданчика воротаря італійського клубу призвела до голу. Спортьелло виніс м'яч прямо на Модріча, який увійшов у штрафну і віддав пас на Бензема. Французу залишилося лише влучити у порожні ворота - 1:0.

До кінця першої 45-хвилинки небезпечним ударом з-за меж штрафного відзначився і Малиновський, але постріл українця виявився неточним.

Вже на старті другої половини мадридці могли зняти всі питання в цьому поєдинку. Вінісіус втік у контратаку, пройшов трьох захисників "Аталанти" і відправив м'яч повз Спортьелло. Правда, і у ворота не потрапив.

Але якщо самостійно не зміг, то партнерам Вінісіус відзначитися все ж допоміг. На 59-й хвилині бразилець знову втік у контратаку після обрізки бергамцев, зупинити його змогли лише за допомогою фолу, який був вже у штрафному майданчику - пенальті. Одинадцятиметровий чітко реалізував Рамос - 2:0.

Далі оформити дубль міг Бензема, але перший його удар головою парирував голкіпер "Аталанти", а після добивання також головою м'яч влучив у штангу.

Під кінець матчу гра трохи пожвавилася. Спершу Мюріель зі штрафного подарував хоч якусь надію "Аталанті" - 2:1. Але вже через дві хвилини, на 85-й, Асенсио закрив матч точним ударом під штангу - 3:1.

У підсумку впевнена перемога "Реала" за сумою двох матчів 3:1 і вихід в чвертьфінал ЛЧ.

Зазначимо, Малиновський в матчі відзначився двома чудовими передачами на Сапату, який міг обидва рази забивати, але відзначитися так і не зміг. Ще один українець Андрій Лунін провів весь матч на лаві запасних "Реала".