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С удалением и Малиновским. "Аталанта" минимально уступила "Реалу"

Новина українською → Бергамо, Среда 24 февраля 2021 23:55
С удалением и Малиновским. "Аталанта" минимально уступила "Реалу" Фото: "Реал" одержал минимальную победу над "Аталантой" (uefa.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Мадридский "Реал" таки смог дожать "Аталанту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов - 1:0. При этом с начала первого тайма итальянцы играли в меньшинстве.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

И Малиновский, и Лунин в стартовые составы "Аталанты" и "Реала" соответственно не попали, оставшись на лаве запасных. Еще один украинец Коваленко в заявку "Аталанты" на Лигу чемпионов не попал.

Что касается самой игры, то уже в начале матча - на 18-й минуте, "Аталанта" осталась в меньшинстве. "Реал" провел быструю атаку, в ходе которой левый защитник Менди оказался на свободном пространстве и готов был вбегать в штрафную, но его с помощью фола остановил Фройлер. Судья расценил данное нарушение как фол последней надежды и показал прямую "красную".

И тогда, когда казалось, что счет на табло останется нулевым, вновь взорвался Менди. После розыгрыша углового француз получил мяч вблизи линии штрафной, откуда пробил точно в угол ворот Голлини - 0:1.

Отметим, на 86-й минуте на поле вышел Руслан Малиновский, однако результативными действиями отметиться не смог.

Ответный матч состоится 16 марта в Мадриде.

Напомним, вчера свой матч в плей-офф ЛЧ провели "Челси" и "Атлетико". Единственный гол ножницами через себя забил форвард англичан Оливье Жиру.

Также РБК-Украина писало, что "Бавария" на выезде разгромила римское "Лацио" - 4:1.

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