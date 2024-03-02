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Атакували з двох напрямків. В Повітряних силах розповіли подробиці атаки "Шахедів"

Фото: в Повітряних силах розповіли подробиці нічної атаки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 2 березня росіяни атакували Україну 3-ма ракетами Х-59/Х-35 й 17-ма ударними дронами типу Shahed.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил.

Згідно з даними пресслужби, ворог атакував: 

  • 3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 з тимчасово окупованих територій Херсонської та Донецької областей; 
  • 17-ма ударними безпілотниками типу Shahed з території російського Приморсько-Ахтарську та кримської Балаклеї. 

До відбиття повітряного нападу були залучені: 

  • зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Під час бойової роботи було знищено 14 "Шахедів" у межах: 

  • Одеської;
  • Миколаївської;
  • Запорізької;
  • Харківської;
  • Сумської;
  • Дніпропетровської областей.

"На жаль, внаслідок влучань та падіння уламків на Одещині та Харківщині є загиблі та постраждалі", - додає пресслужба. 

Також Повітряні сили нагадують про те, що, вчора, 1-го березня, близько 09:00 на східному напрямку було знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Літак планував завдати удару по наших позиціях керованими авіабомбами.

Атака на Україну у ніч на 2 березня 

Як й розповідалось вище, цієї ночі, російські терористи завдали чергову повітряну атаку по території України. 

Після 1 ночі в Одеській області пролунали вибухи. В обласній військовій адміністрації (ОВА) та мерії повідомили про влучання безпілотника у багатоповерхівку. Спочатку було відомо про одного загиблого та сімох постраждалих. Зранку рятувальники вилучили з-під уламків тіло ще одного загиблого.

Також вибухи близько опівночі пролунали й у Харкові. Як пізніше розповіли в мерії та в ОВА, був "приліт" в одному з районів міста, внаслідок чого виникла пожежа. Також було зафіксовано загоряння двох авто, у кількох багатоповерхівках вибито вікна, пошкодження гаражів. Згідно з даними поліції Харківської області, терористи атакували "Шахедом" житловий район в адміністративному центрі й приватний будинок у селищі Великий Бурлук. В останньому загинув цивільний 76-річний чоловік.

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