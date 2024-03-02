Атакували з двох напрямків. В Повітряних силах розповіли подробиці атаки "Шахедів"

У ніч на 2 березня росіяни атакували Україну 3-ма ракетами Х-59/Х-35 й 17-ма ударними дронами типу Shahed.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил.
Згідно з даними пресслужби, ворог атакував:
До відбиття повітряного нападу були залучені:
Під час бойової роботи було знищено 14 "Шахедів" у межах:
"На жаль, внаслідок влучань та падіння уламків на Одещині та Харківщині є загиблі та постраждалі", - додає пресслужба.
Також Повітряні сили нагадують про те, що, вчора, 1-го березня, близько 09:00 на східному напрямку було знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Літак планував завдати удару по наших позиціях керованими авіабомбами.
Як й розповідалось вище, цієї ночі, російські терористи завдали чергову повітряну атаку по території України.
Після 1 ночі в Одеській області пролунали вибухи. В обласній військовій адміністрації (ОВА) та мерії повідомили про влучання безпілотника у багатоповерхівку. Спочатку було відомо про одного загиблого та сімох постраждалих. Зранку рятувальники вилучили з-під уламків тіло ще одного загиблого.
Також вибухи близько опівночі пролунали й у Харкові. Як пізніше розповіли в мерії та в ОВА, був "приліт" в одному з районів міста, внаслідок чого виникла пожежа. Також було зафіксовано загоряння двох авто, у кількох багатоповерхівках вибито вікна, пошкодження гаражів. Згідно з даними поліції Харківської області, терористи атакували "Шахедом" житловий район в адміністративному центрі й приватний будинок у селищі Великий Бурлук. В останньому загинув цивільний 76-річний чоловік.
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