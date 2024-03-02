Атаковали с двух направлений. В Воздушных силах рассказали подробности атаки "Шахедов"

Согласно данным пресс-службы, враг атаковал:

3-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-35 с временно оккупированных территорий Херсонской и Донецкой областей;

17-ю ударными беспилотниками типа Shahed с территории российского Приморско-Ахтарска и крымской Балаклеи.

К отражению воздушного нападения были привлечены:

зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил;

мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Во время боевой работы было уничтожено 14 "Шахедов" в пределах:

Одесской;

Николаевской;

Запорожской;

Харьковской;

Сумской;

Днепропетровской областей.

"К сожалению, в результате попаданий и падения обломков в Одесской и Харьковской областях есть погибшие и пострадавшие", - добавляет пресс-служба.

Также Воздушные силы напоминают о том, что вчера, 1-го марта, около 09:00 на восточном направлении был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Самолет планировал нанести удар по нашим позициям управляемыми авиабомбами.

Атака на Украину в ночь на 2 марта

Как и рассказывалось выше, этой ночью, российские террористы нанесли очередную воздушную атаку по территории Украины.

После 1 ночи в Одесской области прогремели взрывы. В областной военной администрации (ОВА) и мэрии сообщили о попадании беспилотника в многоэтажку. Сначала было известно об одном погибшем и семи пострадавших. Утром спасатели извлекли из-под обломков тело еще одного погибшего.

Также взрывы около полуночи прогремели и в Харькове. Как позже рассказали в мэрии и в ОВА, был "прилет" в одном из районов города, в результате чего возник пожар. Также было зафиксировано возгорание двух авто, в нескольких многоэтажках выбиты окна, повреждения гаражей. Согласно данным полиции Харьковской области, террористы атаковали "Шахедом" жилой район в административном центре и частный дом в поселке Великий Бурлук. В последнем погиб гражданский 76-летний мужчина.