Атаковали с двух направлений. В Воздушных силах рассказали подробности атаки "Шахедов"

В ночь на 2 марта россияне атаковали Украину 3-мя ракетами Х-59/Х-35 и 17-ю ударными дронами типа Shahed.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил.
Согласно данным пресс-службы, враг атаковал:
К отражению воздушного нападения были привлечены:
Во время боевой работы было уничтожено 14 "Шахедов" в пределах:
"К сожалению, в результате попаданий и падения обломков в Одесской и Харьковской областях есть погибшие и пострадавшие", - добавляет пресс-служба.
Также Воздушные силы напоминают о том, что вчера, 1-го марта, около 09:00 на восточном направлении был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Самолет планировал нанести удар по нашим позициям управляемыми авиабомбами.
Как и рассказывалось выше, этой ночью, российские террористы нанесли очередную воздушную атаку по территории Украины.
После 1 ночи в Одесской области прогремели взрывы. В областной военной администрации (ОВА) и мэрии сообщили о попадании беспилотника в многоэтажку. Сначала было известно об одном погибшем и семи пострадавших. Утром спасатели извлекли из-под обломков тело еще одного погибшего.
Также взрывы около полуночи прогремели и в Харькове. Как позже рассказали в мэрии и в ОВА, был "прилет" в одном из районов города, в результате чего возник пожар. Также было зафиксировано возгорание двух авто, в нескольких многоэтажках выбиты окна, повреждения гаражей. Согласно данным полиции Харьковской области, террористы атаковали "Шахедом" жилой район в административном центре и частный дом в поселке Великий Бурлук. В последнем погиб гражданский 76-летний мужчина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.