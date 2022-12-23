Атакували дроном і не тільки. Росіяни за добу завдали понад 40 ударів по Сумській області

За словами Живицького, ворог завдав удару по Краснопільській та Есманьській громадах.

В Краснопільській громаді за сьогодні на прикордонній з Росією територіях розірвалося 7 мін, після чого окупанти скинули вибухівку з квадрокоптера.

По прикордонним територіям Есманьської громади російські війська завдали 20 ударів з артилерійської зброї, після чого в сторону громади було додатково випущено 12 кулеметних черг та 5 зі стрілецької зброї.

В наслідок сьогоднішніх обстрілів в Есманьській громаді постраждав сільський ФАП. Від вибухів снарядів там вилетіли шибки та пошкодило дах.