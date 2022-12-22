У Сумській області оновили сигнали повітряної тривоги: що змінилося

Відсьогодні, 22 грудня, з 22:00 в Сумській області всі сигнали повітряної тривоги будуть супроводжуватися додатковим дублюванням повідомлень про загрозу з гучномовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Прошу не панікувати і з розумінням поставитись до цього. А ще - не ігнорувати сигнали тривоги", - додав голова ОВА.

Він зазначив, що тривога лунатиме на вулицях міст області зі спецавтомобілів ДСНС, з використанням гучномовців.

"З 22:00 22 грудня у Сумській області усі сигнали тривоги будуть супроводжуватися додатковим дублюванням повідомлень про загрозу", - написав Живицький.

Нагадаємо, сьогодні, 22 грудня, окупанти завдали більше ніж 50 ударів по Сумській області. Під атаку потрапили три громади, в одній з них є пошкодження цивільної інфраструктури.

Також раніше ми писали, що російські військові, 20 грудня, обстріляли прикордонні території Сумської області із використанням мінометів.

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