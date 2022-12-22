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Окупанти завдали більше п'ятдесяти ударів за добу по Сумській області

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Сумська область, Четвер 22 грудня 2022 22:26
Окупанти завдали більше п'ятдесяти ударів за добу по Сумській області Фото: окупанти завдали більше п'ятдесяти ударів за добу по Сумській області (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 22 грудня, окупанти завдали більше ніж 50 ударів по Сумській області. Під атаку потрапили три громади, в одній з них є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

За словами Живицького, ворог протягом дня наніс 54 удари по прикордонних з Росією районах. Під обстрілами опинились Білопільська, Хотінська та Зноб-Новгородська громади.

Найбільше постраждала Білопільська громада, яку 4 рази росіяни обстріляли із мінометів. Загалом на прикордонні розірвалися 37 мін. Внаслідок чого було пошкоджено сільський Будинок культури, приватний будинок та магазин.

Зноб-Новгородську громаду росіяни також обстріляли з мінометів. Військові РФ завдали 5 ударів по при кордонному селу.

По Хотінській громаді з території Росії окупанти 12 разів ударили з артилерії.

"Люди у всіх випадках не постраждали", - додав голова Сумської ОВА.

Нагадаємо, 20 грудня, російські військові, обстріляли прикордонні території Сумської області із використанням мінометів.

Раніше ми писали, що в Сумській ОВА показали наслідки обстрілу, в результаті якого було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зокрема зруйновано ангари та склади ліцею.

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Сумська область Обстріл Війська РФ
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