Атаковали дроном и не только. Россияне за сутки нанесли более 40 ударов по Сумской области

По словам Живицкого, враг нанес удар по Краснопольской и Эсманьской общинам.

В Краснопольской общине сегодня на приграничной с Россией территориях разорвалось 7 мин, после чего оккупанты сбросили взрывчатку с квадрокоптера.

По приграничным территориям Эсманьской общины российские войска нанесли 20 ударов с артиллерийского оружия, после чего в сторону общины было дополнительно выпущено 12 пулеметных очередей и 5 из стрелкового оружия.

В результате сегодняшних обстрелов в Эсманьской общине пострадал сельский ФАП. От взрывов снарядов там вылетели стекла и повредило крышу.