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Атакували дроном і не тільки. Росіяни за добу завдали понад 40 ударів по Сумській області

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Сумська область, П'ятниця 23 грудня 2022 23:00
Атакували дроном і не тільки. Росіяни за добу завдали понад 40 ударів по Сумській області Фото: окупанти за добу завдали понад 40 ударів по Сумській області (facebook.сom DPSUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 23 грудня, окупанти вчергове обстріляли територію Сумської області. Цього разу ворог атакував дронами та артилерією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

За словами Живицького, ворог завдав удару по Краснопільській та Есманьській громадах.

В Краснопільській громаді за сьогодні на прикордонній з Росією територіях розірвалося 7 мін, після чого окупанти скинули вибухівку з квадрокоптера.

По прикордонним територіям Есманьської громади російські війська завдали 20 ударів з артилерійської зброї, після чого в сторону громади було додатково випущено 12 кулеметних черг та 5 зі стрілецької зброї.

В наслідок сьогоднішніх обстрілів в Есманьській громаді постраждав сільський ФАП. Від вибухів снарядів там вилетіли шибки та пошкодило дах.

Нагадаємо, вчора, 22 грудня, окупанти завдали більше ніж 50 ударів по Сумській області. Під атаку потрапили три громади, в одній з них є пошкодження цивільної інфраструктури.

Крім того, від вчора в Сумській області всі сигнали повітряної тривоги будуть супроводжуватися додатковим дублюванням повідомлень про загрозу з гучномовців.

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