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Атаковали дроном и не только. Россияне за сутки нанесли более 40 ударов по Сумской области

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Сумская область, Пятница 23 декабря 2022 23:00
Атаковали дроном и не только. Россияне за сутки нанесли более 40 ударов по Сумской области Фото: оккупанты за сутки нанесли более 40 ударов по Сумской области (facebook.сom DPSUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 23 декабря, оккупанты в очередной раз обстреляли территорию Сумской области. В этот раз враг атаковал дронами и артиллерией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По словам Живицкого, враг нанес удар по Краснопольской и Эсманьской общинам.

В Краснопольской общине сегодня на приграничной с Россией территориях разорвалось 7 мин, после чего оккупанты сбросили взрывчатку с квадрокоптера.

По приграничным территориям Эсманьской общины российские войска нанесли 20 ударов с артиллерийского оружия, после чего в сторону общины было дополнительно выпущено 12 пулеметных очередей и 5 из стрелкового оружия.

В результате сегодняшних обстрелов в Эсманьской общине пострадал сельский ФАП. От взрывов снарядов там вылетели стекла и повредило крышу.

Напомним, вчера, 22 декабря, оккупанты нанесли более 50 ударов по Сумской области. Под атаку попали три общины, в одной из них есть повреждение гражданской инфраструктуры.

Кроме того, со вчерашнего дня в Сумской области все сигналы воздушной тревоги будут сопровождаться дополнительным дублированием сообщений об угрозе с громкоговорителей.

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