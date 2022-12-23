Атаковали дроном и не только. Россияне за сутки нанесли более 40 ударов по Сумской области
Сегодня, 23 декабря, оккупанты в очередной раз обстреляли территорию Сумской области. В этот раз враг атаковал дронами и артиллерией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
По словам Живицкого, враг нанес удар по Краснопольской и Эсманьской общинам.
В Краснопольской общине сегодня на приграничной с Россией территориях разорвалось 7 мин, после чего оккупанты сбросили взрывчатку с квадрокоптера.
По приграничным территориям Эсманьской общины российские войска нанесли 20 ударов с артиллерийского оружия, после чего в сторону общины было дополнительно выпущено 12 пулеметных очередей и 5 из стрелкового оружия.
В результате сегодняшних обстрелов в Эсманьской общине пострадал сельский ФАП. От взрывов снарядов там вылетели стекла и повредило крышу.
Напомним, вчера, 22 декабря, оккупанты нанесли более 50 ударов по Сумской области. Под атаку попали три общины, в одной из них есть повреждение гражданской инфраструктуры.
Кроме того, со вчерашнего дня в Сумской области все сигналы воздушной тревоги будут сопровождаться дополнительным дублированием сообщений об угрозе с громкоговорителей.
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