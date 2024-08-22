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Атакована авіабаза "Маринівка" - єдиний аеродром РФ з укриттями для літаків, - ЗМІ

Волгоград, Четвер 22 серпня 2024 13:23
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Атакована авіабаза "Маринівка" - єдиний аеродром РФ з укриттями для літаків, - ЗМІ Фото: на аеродромі "Маринівка" були укриття для літаків (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Аеродром "Маринівка" у Волгоградській області - це єдиний аеродром Росії, де були побудовані укриття для літаків. Авіабазу сьогодні, 22 серпня, атакували Сили оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.

Зазначається, що авіабаза "Маринівка" знаходиться за 450 км від лінії фронту. Аеродром розташований ближче до Казахстану за 200 км, відстань до України становить 270 км.

Також "Маринівка" відома тим, що це єдиний з усіх аеродромів поблизу України, на якому росіяни побудували укриття для літаків. Окупанти почали споруджувати їх у листопаді 2023 року та завершили на початку 2024 року.

Defence Express зазначає, що ці укриття складно назвати захисними спорудами. Мова йде скоріше про ангари для захисту від погодних умов, але вони не можуть захистити від уламків.

На авіабазі "Маринівка" базуються літаки-розвідники Су-24МР. Там теж базувались фронтові бомбардувальники Су-34. Загалом на аеродромі було зафіксовано 14 Су-24 (без урахування "кладовища") та 15 Су-34.

Атака на аеродром "Маринівка"

В ніч на 22 серпня у Волгоградській області пролунали вибухи. Росіяни поскаржилися на атаку дронів. У мережі повідомляли про пожежу на аеродромі "Маринівка".

Як повідомили джерела РБК-Україна, СБУ та Сили спецоперацій атакували аеродром "Маринівка" Волгоградської області. Там були атаковані склади з КАБами та паливом. На авіабазі виникла пожежа, там також була детонація.

Супутники зафіксували три осередки пожежі на території аеродрому. Один із них - на майданчику, де могли стояти літаки

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