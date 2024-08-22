Атакованная авиабаза "Мариновка" - единственный аэродром РФ с укрытиями для самолетов, - СМИ

Аэродром "Мариновка" в Волгоградской области - это единственный аэродром России, где были построены укрытия для самолетов. Авиабазу сегодня, 22 августа, атаковали Силы обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.

Отмечается, что авиабаза "Мариновка" находится в 450 км от линии фронта. Аэродром расположен ближе к Казахстану в 200 км, расстояние до Украины составляет 270 км.

Также "Мариновка" известна тем, что это единственный из всех аэродромов вблизи Украины, на котором россияне построили укрытие для самолетов. Оккупанты начали строить их в ноябре 2023 года и завершили в начале 2024 года.

Defence Express отмечает, что эти укрытия сложно назвать защитными сооружениями. Речь идет скорее об ангарах для защиты от погодных условий, но они не могут защитить от обломков.

На авиабазе "Мариновка" базируются самолеты-разведчики Су-24МР. Там также базировались фронтовые бомбардировщики Су-34. В общей сложности на аэродроме было зафиксировано 14 Су-24 (без учета "кладбища") и 15 Су-34.