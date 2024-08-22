У Волгоградській області скаржаться на атаку дронів, сталася пожежа на аеродромі

У російському місті Калач-на-Дону Волгоградської області цієї ночі, 22 серпня, пролунали вибухи через начебто атаку із застосуванням безпілотників та роботу сил та засобів протиповітряної оборони. Після цього сталася пожежа на летовищі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Зазначається, що повідомлення про вибухи від мешканців Калача-на-Дону (Калачевський район) стали з'являтися в мережі близько пів на четверту ночі.

Російські медіа розповідають про нібито збиття засобами ППО щонайменше двох безпілотників.

Як пише Telegram-канал Baza, один з дронів був ліквідований "за кілька кілометрів від аеродрому", а уламки другого БПЛА "впали на побутівку неподалік, внаслідок чого вона спалахнула".

Тут йдеться про військовий аеродром "Маринівка", що розташований у селищі Жовтневий, приблизно за два десятки кілометрів від міста Калач-на-Дону. В мережі висловлюють припущення, що саме це летовище може бути ціллю нинішньої дронової атаки.

А от Astra повідомляє з посиланням на жителів Калача-на-Дону, що пожежа сталася на території аеродрому, який палає.

За інформацією Telegram-канал SHOT, очевидці з різних районів "вже нарахували від 6 до 10 сильних хлопків" під час повітряної атаки, перед якими в небі було чути "характерні звуки проліту БПЛА".

При цьому місцева влада наразі нічого не повідомляє про інцидент. Також не поступали дані щодо можливих постраждалих.