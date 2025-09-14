ua en ru
Агенти "Атеш" провели чергову диверсію на залізниці РФ: якої шкоди зазнали окупанти

Росія, Неділя 14 вересня 2025 08:27
Агенти "Атеш" провели чергову диверсію на залізниці РФ: якої шкоди зазнали окупанти Ілюстративне фото: партизани руху "Атеш" провели диверсію на залізниці РФ (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Партизани "Атеш" провели успішну диверсію на залізниці в Карачаєво-Черкеській Республіці Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Атеш".

Агент "Атеш" успішно провів диверсію на залізниці в Адизі-Хабльському районі. Між двома залізничними станціями було підпалено релейну шафу.

Ця залізнична гілка використовується для перекидання боєприпасів та військової техніки з промислових підприємств Північного Кавказу до Ростовської області, а згодом - на фронт до України, повідомляється у Telegram-каналі партизанського руху.

Завдяки диверсії рух поїздів порушився, що призвело до затримки поставок боєкомплекту для РСЗВ і ствольної артилерії, техніки, що ремонтується, і живої сили, що перекидається на ротацію.

"Кожен удар створює ланцюжок збоїв - війська на окупованих територіях отримують менше снарядів, затримуються поповнення та ремонт, а Сили спецоперацій ЗСУ отримують перевагу на полі бою", - ідеться у повідомленні.

Удари "Атеш" по інфраструктурі росіян

Партизани "Атеш" регулярно проводять диверсії зі знищення засобів російської армії.

Так, у ніч на 11 вересня вони вдарили по заводу ППО в Тулі, було знищено вишку зв'язку. Це підприємство належить до російського військово-промислового комплексу. На ньому розробляють системи протиповітряної оборони, скорострільні гармати і стрілецьку зброю.

Другого вересня агенти "Атеш" зірвали поставки техніки росіян поблизу тимчасово окупованого Дебальцевого, пошкодивши залізничну інфраструктуру. Цим маршрутом регулярно проходять потяги з паливом, боєприпасами та технікою.

Наприкінці серпня партизани "Атеш" провели операцію на залізничній гілці в Костромі, знищивши релейну шафу. Таким чином вони показали, що безпечних місць для окупантів не лишилося.

