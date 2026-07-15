Атаки України призведуть до блокади російського судноплавства в Азовському морі, - CNN

Росія втрачає позиції в Азовському морі

Азовське море роками було поза досяжністю України, забезпечуючи Росії зручний плацдарм для атак та пов'язуючи південь Росії зі світовим океаном, пише видання.

Проте українські дрони все змінили. Роберт "Мадяр" Бровді, командувач Сил безпілотних систем, заявив 15 липня про успіхи України. Так, за останні дев'ять днів СБС підбили 116 російських суден в Азовському морі.

Невпинні атаки України змусили Росію призупинити рух через Азовське море.

Закриті два вузькі пункти в його куточках:

Доно-Азовський канал, який з'єднує море з внутрішніми водними шляхами;

Керченська протока, яка з'єднує його з Чорним морем.

Україна атакує російський тіньовий флот нафтових танкерів, що перевозять підсанкційне паливо. Проте блокування Азовського моря може мати ширший вплив на експорт, який не підпадав під санкції (пшениця чи соняшникова олія).

Новий етап ізоляції окупованого Криму

Інститут вивчення війни заявив що українські удари в Азовському морі "являють собою новий етап у зусиллях України щодо ізоляції окупованого Криму від російської логістичної мережі та порушення російських морських судноплавних шляхів, особливо для нафтопродуктів та зерна".

За даними Служби іноземних сільськогосподарських досліджень Міністерства сільського господарства США, Росія експортує близько 20% всього зерна у світі.

За словами Андрія Сізова, провідного аналітика сільськогосподарських ринків Чорного моря, близько 25% російського експорту пшениці постачається через Азовське море.

Ціни на пшеницю зростають

Ціни на ф’ючерси на пшеницю зросли останніми днями, частково через кризу в Азовському морі, повідомляє CNN.

Росія стверджує, що може перенаправити весь свій експорт зерна через інші термінали в Чорному морі. Проте Сізов сказав, що це буде неможливо в піковий сезон.

Росія звинувачує Україну у "тероризмі"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що кампанія Києва в Азовському морі "виходить за межі навіть піратства".

"Пірати щонайменше грабують і залишають здобич собі. Але тут це випадок "ні для себе, ні для інших" - мета просто завдати шкоди та залякати. Це тероризм", - цинічно сказав він.

Україна стверджує, що навмисно завдає ударів лише по військових цілях.