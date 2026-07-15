Атаки Украины приведут к блокаде российского судоходства в Азовском море, - CNN

Россия теряет позиции в Азовском море

Азовское море годами было вне досягаемости Украины, обеспечивая России удобный плацдарм для атак и связывая юг страны с мировым океаном, пишет издание.

Однако украинские дроны все изменили. Роберт "Мадьяр" Бровди, командующий Сил беспилотных систем, заявил 15 июля об успехах Украины. Так, за последние девять дней СБС подбили 116 российских суден в Азовском море.

Постоянные атаки Украины заставили Россию приостановить движение через Азовское море.

Закрыты два узких пункта в его уголках:

Доно-Азовский канал, соединяющий море с внутренними водными путями;

Керченский пролив, соединяющий его с Черным морем.

Украина атакует российский теневой флот нефтяных танкеров, перевозящих подсанкционное топливо. Однако блокирование Азовского моря может оказать более широкое влияние на экспорт, не подпадающий под санкции (пшеница или подсолнечное масло).

Новый этап изоляции оккупированного Крыма

Институт изучения войны заявил, что украинские удары в Азовском море "являют собой новый этап в усилиях Украины по изоляции оккупированного Крыма от логистической сети РФ и нарушению российских морских судоходных путей, особенно для нефтепродуктов и зерна".

По данным Службы иностранных сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США, Россия экспортирует около 20% всего зерна в мире.

По словам Андрея Сизова, ведущего аналитика сельскохозяйственных рынков Черного моря, около 25% российского экспорта пшеницы поставляется через Азовское море.

Цены на пшеницу растут

Цены на фьючерсы на пшеницу выросли в последние дни, частично из-за кризиса в Азовском море, сообщает CNN.

Россия утверждает, что может перенаправить весь свой экспорт зерна через другие терминалы в Черном море. Однако Сизов сказал, что это будет невозможно в пиковый сезон.

Россия обвиняет Украину в "терроризме"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что кампания Киева в Азовском море "выходит за пределы даже пиратства".

"Пираты по меньшей мере грабят и оставляют добычу себе. Но здесь это случай "ни для себя, ни для других" - цель просто нанести вред и запугать. Это терроризм", - сказал он.

Украина утверждает, что намеренно наносит удары только по военным целям.