Атаки по інерції. Росіяни тактично провалили операцію по захопленню Бахмуту, - Череватий

Російські окупанти тактично не можуть завершити операцію по захопленню Бахмуту. Загарбники продовжують здійснювати атаки "по інерції".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

За його словами, сьогоднішні дії росіян у районі Бахмуту важко назвати великою стратегічною наступальною операцією.

"Зараз вони по суті тактично не можуть завершити операцію по захопленню українського районного центру Бахмут. Так, там дуже активні бої, вони ще продовжують на інерції здійснювати по декілька десятків атак, але вони несуть величезні втрати", - сказав речник.

Череватий підкреслив, що українське командування і штаби правильно планують оборону. Так, наші захисники знекровлюють ворога, сточують його бойові можливості та ламають бойовий дух окупантів.

До того ж, речник зазначив, що заяви засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина про нестачу боєприпасів - це сигнал SOS керівництву РФ. Він вважає, що заяви Пригожина та терориста Ігоря Гіркіна - це найкращий демотиватор для російських військ.

Зазначимо, аналітики ISW повідомляли, що Пригожин анонсував масштабний контрнаступ ЗСУ вже у квітні, закликаючи зберегти військові сили РФ. Таким чином він намагався виправдати нездатність досягти цілей у Бахмуті.

До того ж, Череватий підкреслював, що оборона Бахмуту закладає підґрунтя для подальшого контрнаступу Сил оборони.

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