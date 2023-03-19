ISW: Пригожин просить ЗС РФ зберегти сили, лякаючи контрнаступом ЗСУ у квітні
Засновник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин анонсував масштабний контрнаступ Сил оборони України вже у квітні, закликаючи зберегти військові сили РФ, і тим самим виправдовуючи нездатність досягти цілей у Бахмуті.
Таких висновків дійшли експерти Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
На думку аналітиків, Пригожин може намагатися створити інформаційні умови, щоби пояснити кульмінацію діяльності "вагнерівців" навколо Бахмута.
В інтерв'ю, опублікованому виданням бізнесмена "РИА ФАН" 17 березня, він стверджував, що ЗСУ готуються до контрнаступу по п'яти окремих напрямках: в районі Кремінної, Бахмута, у бік Донецька, в Запорізькій області, а також нібито в російській Бєлгородській області.
Пригожин заявив, що українські сили почнуть ці операції, починаючи з середини квітня, і закликав російські війська підготуватися до цих контрнаступів, зберігши боєприпаси та техніку.
Засновник ПВК "Вагнера" описав українські сили як такі, що мають достатню бойову силу, щоб почати масований контрнаступ на всьому театрі воєнних дій, щоб виправдати нездатність "вагнерівців" завершити охоплення або оточення Бахмута, йдеться в публікації.
Пригожин заявив, що ЗСУ готуються завдати контрудару по флангах "Вагнера" в районі Бахмута і що його найманці готуються до цих контратак.
ISW раніше оцінила, що бойовики "Вагнера", ймовірно, проводять "авантюристичні атаки" на населені пункти, які легше захопити на північ і північний захід від Бахмуту, оскільки їхня здатність досягати тактичних успіхів у самому Бахмуті зменшується, і Пригожин, ймовірно, намагається подати ці дії як охорону флангів у рамках підготовки до наступу.
Пригожин також заявив, що в Бахмуті дислоковано щонайменше 19 тисяч осіб особового складу військ ЗСУ, що, ймовірно, є спробою виправдати відсутність прогресу "Вагнера" у місті, пишуть експерти.
Також розповідь Пригожина можна розцінювати як визнання, що загальний російський наступ в Україні наближається до кульмінації з огляду на його заклик до ЗС РФ зберегти ресурси для контрнаступів ЗСУ.
Пригожин, можливо, "передбачив" український контрнаступ по п'ятьох напрямках, щоб посилити актуальність його закликів до російських сил зберегти боєприпаси та обладнання, а також через побоювання, що повсюдна нестача боєприпасів та обладнання обмежує здатність "вагнерівців" і ЗС РФ вести наступальні операції в Україні, йдеться у звіті експертів.
Опис Пригожиним неминучих українських контрнаступів також має на увазі, що, на його думку, війська РФ скоро поступляться ініціативою Україні та будуть змушені перейти до оборони, а не продовжувати застопорені або безуспішні наступи в районі Кремінної, Бахмуту, Авдіївки чи Вугледара.
Ключові висновки
- У ніч із 17 на 18 березня російські війська атакували Україну 16 безпілотниками Shahed-136.
- Президент РФ Володимир Путін продовжив придушення антивоєнного інакомислення та незаконного присвоєння військового майна в Росії.
- Російська регіональна влада може розірвати свої зв'язки з Пригожиним.
- Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова підтвердила, що Кремль не відмовився від своїх максималістських цілей в Україні.
- Бі-бі-сі та російське опозиційне агентство новин "Медіазону" підрахували, що російські сили втратили щонайменше 35 000 осіб загалом і 157 000 осіб загалом.
- Війська РФ провели обмежені наземні атаки на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна.
- Російські війська продовжували наступальні операції у Бахмуті та його околицях, а також на околицях Донецька.
- Російські сили продовжують зводити оборонні укріплення вздовж наземних комунікацій в окупованому Криму та поблизу нього.
- Російська влада і група "Вагнера" продовжують вкладати значні ресурси у зусилля щодо залучення молоді до воєнних дій та підготовки їх морально та фізично до військової служби.
- Російська окупаційна "влада" продовжує зусилля з русифікації українців на окупованих територіях.
Раніше повідомлялося, що російська група "Вагнера" планує набрати близько 30 тисяч нових найманців до середини травня. Замість ув'язнених тепер беруть вільних громадян.
Додамо, перед тим аналітики ISW зауважили, що у Кремлі сприймають критичні висловлювання Пригожина на адресу Міноборони РФ через перебіг військової кампанії в Україні як загрозу режиму Путіна.
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