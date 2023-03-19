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Атаки по инерции. Россияне тактически провалили операцию по захвату Бахмута, - Череватый

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Воскресенье 19 марта 2023 13:41
Атаки по инерции. Россияне тактически провалили операцию по захвату Бахмута, - Череватый Фото: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (Армияinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты тактически не могут завершить операцию по захвату Бахмута. Захватчики продолжают совершать атаки "по инерции".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

По его словам, сегодняшние действия россиян в районе Бахмута сложно назвать большой стратегической наступательной операцией.

"Сейчас они, по сути, тактически не могут завершить операцию по захвату украинского районного центра Бахмут. Да, там очень активные бои, они еще продолжают на инерции совершать по несколько десятков атак, но они несут огромные потери", - сказал спикер.

Череватый подчеркнул, что украинское командование и штабы правильно планируют оборону. Так, наши защитники обескровливают врага, стачивают его боевые возможности и ломают боевой дух оккупантов.

К тому же, спикер отметил, что заявления основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина о нехватке боеприпасов - это сигнал SOS руководству РФ. Он считает, что заявления Пригожина и террориста Игоря Гиркина - это лучший демотиватор для российских войск.

Отметим, аналитики ISW сообщали, что Пригожин анонсировал масштабное контрнаступление ВСУ уже в апреле, призывая сохранить военные силы РФ. Таким образом он пытался оправдать неспособность достичь целей в Бахмуте.

К тому же Череватый подчеркивал, что оборона Бахмута закладывает основу для дальнейшего контрнаступления Сил обороны.

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