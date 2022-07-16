Атаки на Днепр и Николаев и прогноз Резникова по войне: новости за 15 июля

В Днепре прогремели мощные взрывы, в Николаева обстреляли университеты, министр обороны Алексей Резников сделал прогноз по войне. Подробнее о том, что произошло на выходных, 14-15 июля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

В Днепре прогремели мощные взрывы. В это время в городе была объявлена воздушная тревога. Согласно последним данным, вечерняя атака на область унесла 3 жизни, 16 человек получили ранения.

Российская армия утром выпустила по меньшей мере десять ракет по Николаеву. Вражеские цели попали в два крупнейших университета города.

Войска РФ накрыли огнем центр Бахмута, там есть пострадавшие. Также россияне обстреляли площадь Мира в Краматорске.

Лазебная подала в отставку с поста министра соцполитики

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная подала заявление об отставке. Теперь это заявление будет рассмотрено народными депутатами. Пока же Лазебная будет продолжать исполнять обязанности министра.

Напомним, недавно появилась информация, что Марина Лазебная в ближайшее время может покинуть свой пост. Ее может сменить нынешняя руководительница департамента социальной политики и здравоохранения в офисе президента Оксана Жолнович. Но это не единственный кандидат.

Резников считает реальным окончание войны до конца года

Война в Украине, которую развязала Россия, может закончиться до конца года. Для этого нужна слаженная помощь от партнеров и ужесточение экономического давления на РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексей Резникова в интервью ВВС.

Глава Минобороны объяснил, что ранее Запад не спешил с помощью, так как сомневался в украинской обороне и верил тезисам о "захвате Киева за три дня". "Они раньше считали, что мы закончим поражением, за три дня сдадим Киев, и поэтому нам не сильно помогали, только поддерживали. Но когда они поверили, что победа Украины - абсолютно реалистичный план, они захотели стать соучастниками этой победы", - заявил Резников.

Дожди и прохлада: какие области на выходных погода не порадует

Погода в Украине в ближайшие дни будет неоднозначная. Часть страны будет находиться под воздействием прохладной погоды, а часть страны накроет сильными дождями.

Какая погода ждет украинцев на выходных - читайте в материале Styler.