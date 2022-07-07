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Лазебная может покинуть должность министра соцполитики: кто ее заменит

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Киев, Четверг 07 июля 2022 21:46
Лазебная может покинуть должность министра соцполитики: кто ее заменит Фото: министр социальной политики Марина Лазебная (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Министр социальной политики Марина Лазебная в ближайшее время может покинуть свою должность.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По его словам, Лазебную может сменить нынешняя руководительница департамента социальной политики и здравоохранения в Офисе президента Оксана Жолнович. Но это не единственный кандидат.

Жолнович является практикующим адвокатом в сфере трудового, гражданского, семейного и административного права, а также членом и основателем ряда общественных организаций и политической партии "Сила Людей".

Напомним, Лазебная занимает пост министра социальной политики в кабинете Дениса Шмыгаля с марта 2020 года. До этого была главой Государственной социальной службы.

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Министерство социальной политики Марина Лазебная
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