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Атаки на Дніпро та Миколаїв та прогноз Резнікова щодо війни: новини за 15 липня

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Субота 16 липня 2022 08:30
Атаки на Дніпро та Миколаїв та прогноз Резнікова щодо війни: новини за 15 липня Колаж РБК-Україна
Автор: RBC.UA

В Дніпрі пролунали потужні вибухи, в Миколаєві обстріляли університети, міністр оборони Олексій Рєзніков зробив прогноз щодо війни. Докладніше про те, що сталося на вихіднихі, 14-15 липня - в матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

В Дніпрі прогриміли по тужні вибухи. В цей час в місті була оголошена повітряна тривога. Згідно з останніми даними, вечірня атака на нашу область забрала 3 життя, 16 людей дістали поранення.

Російська армія вранці випустила щонайменше десять ракет по Миколаєву. Ворожі цілі влучили в два найбільших університети міста.

Війська РФ накрили вогнем центр Бахмута, там є постраждалі. Також росіяни обстріляли площу Миру в Краматорську.

Лазебна подала у відставку з посади міністра соцполітики

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна подала заяву про відставку. Тепер цю заяву розглянуть народні депутати. Поки ж Лазебна продовжуватиме виконувати обов'язки міністра.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що Марина Лазебна найближчим часом може залишити свою посаду. Її може змінити нинішня керівниця департаменту соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі президента Оксана Жолнович. Але це не єдиний кандидат.

Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно

Війна в Україні, яку розв'язала Росія, може закінчитися до кінця року. Для цього потрібна злагоджена допомога від партнерів і посилення економічного тиску на РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексій Резнікова в інтерв'ю ВВС.

Глава Міноборони пояснив, що раніше Захід не поспішав з допомогою, оскільки сумнівався в українській обороні та вірив тезам про "захоплення Києва за три дні". "Вони ж раніше вважали, що ми закінчимо поразкою, за три дні здамо Київ, і тому нам не сильно допомагали, тільки підтримували. Але коли вони повірили, що перемога України - абсолютно реалістичний план, вони захотіли стати співучасниками цієї перемоги", - заявив Резніков.

Дощі та прохолода: які області на вихідних погода не порадує

Погода в Україні найближчими днями буде неоднозначна. Частина країни буде перебувати під впливом прохолодної погоди, а частина країни накриє сильними дощами.

Яка погода чекає українців на вихідних - читайте в матеріалі Styler.

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