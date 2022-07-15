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Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно

Новина українською →
Киев, Пятница 15 июля 2022 15:09
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Война в Украине, которую развязала Россия, может закончиться до конца года. Для этого нужна слаженная помощь от партнеров и ужесточение экономического давления на РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексей Резникова в интервью ВВС.

Глава Минобороны объяснил, что ранее Запад не спешил с помощью, так как сомневался в украинской обороне и верил тезисам о "захвате Киева за три дня".

"Они раньше считали, что мы закончим поражением, за три дня сдадим Киев, и поэтому нам не сильно помогали, только поддерживали. Но когда они поверили, что победа Украины - абсолютно реалистичный план, они захотели стать соучастниками этой победы", - заявил Резников.

Министр считает, что война в Украине может закончиться к концу года. Для этого, по его мнению, нужно синхронизировать помощь союзников с контратаками армии и усилить санкции против России.

"Это возможно совершенно. Я могу это сказать, хоть я и юрист, но какой уже немножко с военными общается. Даже с военной точки зрения, это абсолютно реалистичный план - освобождение по меньшей мере наших территорий по состоянию на 23 февраля 2022 года", - добавил министр.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что война к концу года может завершиться. Тогда России придется сесть за стол переговоров.

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