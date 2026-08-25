Атака на український літак у Німеччині: знайдено ще один дрон

Низка німецьких медіа повідомила, що під час невдалої атаки на український літак могли використати більше безпілотників, ніж повідомлялося спочатку.

Згідно з даними ЗМІ, правоохоронці знайшли ще один дрон і вибухову речовину.

Третій безпілотник виявили ввечері 14 серпня в полі поблизу аеропорту, у населеному пункті Кабельскеталь.

Варто зазначити, що це сталося через десять днів після того, як знайшли перший дрон.

Наступного дня, 15 серпня, слідчі виявили на місці знахідки речовину, яка, за попередніми даними, могла бути залишками вибухової суміші на основі гексогену. Водночас знайдений безпілотник, як повідомляється, був несправним.

Речник Федеральної прокуратури Німеччини поки відмовляється коментувати цю інформацію.