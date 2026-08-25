Атака на украинский самолет в Германии: найден еще один дрон

Сразу несколько немецких медиа сообщил, что во время неудачной атаки на украинский самолет могли использовать больше беспилотников, чем сообщалось сначала.

Согласно данным СМИ, правоохранители обнаружили еще один дрон и взрывчатое вещество.

Третий беспилотник обнаружили вечером 14 августа в поле вблизи аэропорта, в населенном пункте Кабельскеталь.

Следует отметить, что это произошло через десять дней после того, как нашли первый дрон.

На следующий день, 15 августа, следователи обнаружили на месте находки вещество, которое, по предварительным данным, могло быть остатком взрывчатой смеси на основе гексогена. В то же время найденный беспилотник, как сообщается, был неисправен.

Спикер Федеральной прокуратуры Германии пока отказывается комментировать эту информацию.