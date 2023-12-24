Атака танкера в Індійському океані. У Пентагоні заявили про удар іранського дрона по судну

Представника Пентагона в бесіді з журналістами розповів, що атака дрона у суботу вранці була здійснена за допомогою "одностороннього ударного безпілотника, випущеного з Ірану".

Уточнюється, що був уражений танкер CHEM PLUTO під прапором Ліберії, що належить Японії та Нідерландам.

Внаслідок атаки постраждалих немає. На борту спалахнула пожежа, яку оперативно загасили.

У заяві Пентагону йдеться, що це вже "сьома атака Ірану на комерційне судноплавство з 2021 року".

Що передувало

Вчора, 23 грудня, стало відомо про атаку безпілотника в Індійському океані на торгове судно, яке йшло під прапором Ліберії.

За даними британського військового відомства United Kingdom Maritime Trade Operations і компанії Ambrey, що займається питаннями безпеки на морі, танкер для перевезення хімікатів/продуктів під прапором Ліберії був пов'язаний з Ізраїлем.

Атаки хуситів на комерційні кораблі у Червоному морі

Інцидент стався на тлі збільшення кількості атак на комерційні судна у Червоному морі. Їх здійснюють єменські хусити.

Додамо, що як стверджує Білий дім, Іран був "глибоко причетний" до планування операцій представників єменського руху проти торгових суден у Червоному морі.

Для здійснення атак на кораблі були критично важливі розвідувальні дані Тегерана, кажуть у США. Між тим слід зауважити, що Іран заперечує причетність до цих атак хуситів.

Нагадаємо, що з листопада в Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язки з Ізраїлем. Як повідомлялося, 16 грудня британський есмінець збив ракетою Sea Viper безпілотник, який намагався атакувати торгове судно у Червоному морі.

Раніше повідомлялося, що США розглядають можливість завдання удару по хуситах через атаки на торгові судна.

19 грудня Пентагон оголосив початок спецоперації під назвою Prosperity Guardian для захисту судноплавства в Червоному морі. Додамо, що вже понад 20 країн погодилися приєднатися до коаліції, що очолює США, із захисту комерційних перевезень у Червоному морі від атак єменських хуситів.