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Атака танкера в Индийском океане. В Пентагоне заявили об ударе иранского дрона по судну

Иллюстративное фото: в США заявили об атаке иранского дрона по танкеру в Индийском океане (BOB ADMAS / atalayar.com)
Автор: Владимир Костырин

В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки (США) заявили о поражении танкера-химовоза в Индийском океане запущенным из Ирана беспилотником. Это произошло в 200 морских милях от побережья Индии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters/

Представитель Пентагона в беседе с журналистами рассказал, что атака дрона в субботу утром была осуществлена с помощью "одностороннего ударного беспилотника, выпущенного из Ирана".

Уточняется, что был поражен танкер CHEM PLUTO под флагом Либерии, принадлежащего Японии и Нидерландам.

В результате атаки пострадавших нет. На борту вспыхнул пожар, которую оперативно потушили.

В заявлении Пентагона говорится, что это уже "седьмая атака Ирана на коммерческое судоходство с 2021 года".

Что предшествовало

Вчера, 23 декабря, стало известно об атаке беспилотника в Индийском океане на торговое судно, шедшее под флагом Либерии.

По данным британского военного ведомства United Kingdom Maritime Trade Operations и компании Ambrey, занимающейся вопросами безопасности на море, танкер для перевозки химикатов/продуктов под флагом Либерии был связан с Израилем.

Атаки хуситов на коммерческие корабли в Красном море

Инцидент произошел на фоне увеличения количества атак на коммерческие суда в Красном море. Их совершают йеменские хуситы.

Добавим, что, как утверждает Белый дом, Иран был "глубоко причастен" к планированию операций представителей йеменского движения против торговых судов в Красном море.

Для совершения атак на корабли были критически важны разведывательные данные Тегерана, говорят в США. Между тем, следует отметить, что Иран отрицает причастность к этим атакам хуситов.

Напомним, что с ноября в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, имеющие связи с Израилем. Как сообщалось, 16 декабря британский эсминец сбил ракетой Sea Viper беспилотник, пытавшийся атаковать торговое судно в Красном море.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность нанесения удара по хуситам из-за атак на торговые суда.

19 декабря Пентагон объявил о начале спецоперации под названием Prosperity Guardian для защиты судоходства в Красном море. Добавим, что уже более 20 стран согласились присоединиться к возглавляющей США коалиции по защите коммерческих перевозок в Красном море от атак йеменских хуситов.

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