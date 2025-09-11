Атака по святині й символу міста: ворожий дрон влучив у собор у центрі Сум (фото)

У центрі Сум ворожий безпілотник влучив у символ міста - Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ. При цьому там було чимало прихожан, тривала літургія.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Сумської ОДА - начальника обласної військової адміністрації Олега Григорова у Facebook.
Згідно з інформацією посадовця, внаслідок чергової атаки РФ ворожий безпілотник влучив у собор - символ міста в центрі Сум.
"Внаслідок удару російського дрона є пошкодження", - поділився Григоров.
Він додав, що на місці працюють усі необхідні служби. Триває обстеження території.
Крім того, очільник ОВА нагадав, що Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ:
"Атака по такій святині - ще одне свідчення цинічних злочинів Росії проти цивільних і нашої культурної спадщини", - наголосив він.
Дещо згодом начальник ОВА повідомив, що внаслідок ворожого удару по собору в центрі Сум ніхто, на щастя, не постраждав.
"Станом на 11:00 до медиків не звертався ніхто - ні працівники та відвідувачі собору, ні перехожі", - написав він у своєму Telegram.
Тим часом начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що під час ворожої атаки по центру Сум "у Свято-Воскресенському кафедральному соборі було чимало прихожан".
Він уточнив, що жінки у цей момент пекли просфори.
"Тривала літургія, люди стояли в молитві... Але ж, не забуваймо, що наш храм, - то фортеця! Не зможуть нас здолати", - зацитував посадовець Владику Мефодія.
За його словами, ніхто з вірян не постраждав.
Нагадаємо, вчора ввечері та сьогодні, 11 вересня, вночі російські війська вкотре атакували Україну дронами. Повітряна тривога лунала переважно у північних та східних регіонах.
Близько 01:00 у Сумах пролунали вибухи. У Сумській ОВА повідомили про атаку ударних дронів на Зарічний район міста.
Відомо, що безпілотники вдарили по житловому сектору й по будівлі навчального закладу. На місці влучання спалахнула пожежа.
Дещо згодом у ДСНС показали кадри наслідків ворожого удару по обласному центру.
