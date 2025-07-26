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Який вигляд має будівля Сумської ОВА після удару РФ (фото)

Суми, Субота 26 липня 2025 15:51
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Який вигляд має будівля Сумської ОВА після удару РФ (фото) Фото: Сумська ОВА пошкоджена внаслідок атаки РФ (facebook.com/policesumy)
Автор: Наталія Юрченко

Ворожий дрон 26 липня вдарив по Сумській ОВА. Адміністративна будівля була пошкоджена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА та поліцію Сумської області.

Голова Сумської ОВА Олег Григоров підтвердив ворожий удар. Він повідомив, що росіяни атакували Суми, а один з безпілотників вдарив у центр міста - на площу Незалежності.

Внаслідок цього була пошкоджена будівля Сумської обласної державної адміністрації.

"Це прицільна атака по цивільному об’єкту. І, на жаль, не перша", - додав він.

Фото: росіяни вдарили по Сумській ОВА (t.me/grigorov_oleg)

У поліції уточнили, що також вибито шибки у сусідньому багатоквартирному будинку. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Фото: поліція показала наслідки удару по центру Сум (facebook.com/policesumy)

Удар по Сумах

Суми щоденно зазнають ворожих обстрілів. Сьогодні, 26 липня, окупанти відранку атакують місто дронами. Через атаку у Сумах спостерігалися проблеми зі світлом та водою.

Пізніше місцева влада повідомила про удари по об'єктах цивільної інфраструктури та "приліт" в нежитлове приміщення.

Нардеп Олександр Качура поширив відео удару по Сумській ОВА. Джерела РБК-Україна в правоохоронних підтвердили це.

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Сумська область Війна в Україні Атака дронів
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