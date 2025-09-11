Атака по святыне и символу города: вражеский дрон попал в собор в центре Сум (фото)

Что известно о повреждении святыни в Сумах

Согласно информации чиновника, в результате очередной атаки РФ вражеский беспилотник попал в собор - символ города в центре Сум.

"В результате удара российского дрона есть повреждения", - поделился Григоров.

Дрон РФ попал в собор в Сумах (фото: facebook.com/hryhorov.sumska.ova)

Он добавил, что на месте работают все необходимые службы. Продолжается обследование территории.

Последствия вражеского удара (фото: facebook.com/hryhorov.sumska.ova)

Кроме того, глава ОВА напомнил, что Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ:

старейшее каменное здание Сум;

памятник архитектуры национального значения.

"Атака по такой святыне - еще одно свидетельство циничных преступлений России против гражданских и нашего культурного наследия", - подчеркнул он.

Публикация Григорова (скриншот: facebook.com/hryhorov.sumska.ova)

Есть ли пострадавшие в результате вражеской атаки

Несколько позже начальник ОВА сообщил, что в результате вражеского удара по собору в центре Сум никто, к счастью, не пострадал.

"По состоянию на 11:00 к медикам не обращался никто - ни работники и посетители собора, ни прохожие", - написал он в своем Telegram.

Сообщение об отсутствии пострадавших (скриншот: t.me/hryhorov_oleg)

Тем временем начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что во время вражеской атаки по центру Сум "в Свято-Воскресенском кафедральном соборе было немало прихожан".

Он уточнил, что женщины в этот момент пекли просфоры.

"Продолжалась литургия, люди стояли в молитве... Но, не забывайте, что наш храм, - это крепость! Не смогут нас одолеть", - процитировал чиновник Владыку Мефодия.

По его словам, никто из верующих не пострадал.

Публикация Кривошеенко (скриншот: facebook.com/serhiikryvosheienko)