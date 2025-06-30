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"Ми йдемо всіма шляхами". У Німеччині заявили про пошук ППО Україні

Понеділок 30 червня 2025 14:15
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"Ми йдемо всіма шляхами". У Німеччині заявили про пошук ППО Україні Фото: голова МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Наталія Кава

Німеччина йде "всіма шляхами" для того, щоб Україна могла отримати додаткові системи ППО для захисту від російських атак.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль під час прес-конференції в Україні.

"Ми йдемо всіма шляхами, які є можливими. Звісно, що німецька промисловість намагається збільшити свої потужності. Ми розмовляємо з нашими європейськими партнерами", - каже Вадефуль.

Він зауважив, що перебуває у постійному контакті з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом щодо того, чи дійсно всі системи, які має Німеччина, потребує країна, чи можливо є якісь системи ППО передати Україні з наших запасів.

"Ми намагаємось також розмовляти з США, і гадаю, що і по цьому шляху ми маємо йти", - заявив Вадефуль.

Посилення ППО України

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер раніше оголосив про передачу Україні 350 ракет ASRAAM, які використовуються у системах протиповітряної оборони. Фінансування поставок планують здійснити за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Стармер наголосив, що агресор має нести відповідальність і сплачувати за наслідки розв’язаної ним війни.

Українська система ППО посилюється й з інших джерел. Зокрема, 23 червня в Україні почав роботу офіс норвезької компанії Kongsberg Defence and Aerospace - виробника систем NASAMS. Це крок у напрямку зміцнення захисту цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури від ракетних атак РФ.

Президент США Дональд Трамп після саміту в Гаазі 25 червня не виключив надання Україні ракет для ЗРК Patriot. Останні відіграють велику роль у прикритті українських міст від атак балістичних та аеробалістичних ракет.

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