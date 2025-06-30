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Росіяни вперше вдарили по Харкову новим дроном "Черніка": деталі

Понеділок 30 червня 2025 12:00
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Росіяни вперше вдарили по Харкову новим дроном "Черніка": деталі Фото: Ігор Терехов (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вперше застосувала для удару по місту Харків новий безпілотник "Черніка".

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів мер міста Ігор Терехов.

За його даними, лише за останній тиждень Харків зазнав 16 ворожих атак. Найчастіше ворог бив "Шахедами".

"Але також фахівці Департаменту надзвичайних ситуацій вперше зафіксували удар і дроном нового типу під назвою "Черніка", - розповів Терехов.

Що відомо про дрон

Цей дрон схожий за потужністю бойової частини на безпілотник "Молнія", але має іншу конструкцію. Внаслідок його удару пошкоджень зазнали кілька авто в гаражному кооперативі.

Удар дронів по Харківській області 30 червня

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 30 червня, російські війська знову здійснили атаку по території України з використанням ударних дронів типу "Шахед".

Основний удар ворог завдав по Харкову та області. Як ми вже повідомляли, у Харкові лунали вибухи. За словами мера міста Ігоря Терехова, звуки були чутні з околиць, за межами міста.

Пізніше стало відомо про влучання в трьох локаціях у Харківському та Чугуївському районах, через що спалахнули пожежі.

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