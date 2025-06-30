Росіяни штурмують Покровськ: ЗСУ повідомили про важкі бої та спробу блокади агломерації

Російська армія зосередила свої атаки на Покровському напрямку. Окупанти намагаються заблокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

"Тривають важкі бої, противник намагається розвинути наступ за рахунок реалізації чисельної переваги", - повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Також ворог атакував позиції українських військових неподалік Миролюбівки та Променю. Також окупанти намагалися просуватися в бік Удачного, Троїцького, Новомиколаївки, Горіхового та Олексіївки.

Зазначається, що основні атаки ворога були зосереджені в районах Русиного Яру, Новоекономічного, Полтавки, Володимирівки, Разіного та Мирного.

Ситуація на Покровському напрямку

Покровський напрямок на сході України залишається одним із найгарячіших на фронті. Протягом останніх днів Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляв про інтенсивні бойові дії в цьому регіоні.

Раніше ми писали, що українські Сили спецоперацій провели зразкову операцію на Покровському напрямку. Було знищено штурмову групу ворога, один окупант узятий у полон.

А на початку травня головком Олександр Сирський заявив, що Сили оборони стабілізували ситуацію на Покровському напрямку Донецької області.

"Покровський напрямок - одна з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни", - написав Сирьский.

За його словами, воїни Сил оборони змогли стабілізувати ситуацію у цій операційній зоні на Донеччині та подекуди перехопити тактичну ініціативу.

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