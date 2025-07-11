Атака "Шахедів" на Одесу: 8 постраждалих, пошкоджена інфраструктура

Обстріли 11 липня

Нагадаємо, Росія зранку знову атакувала Україну ударними дронами. Під час цієї атаки в Одесі було зафіксовано вибух.

Перед тим Повітряні сили повідомили про ворожу активність в акваторії Чорного моря, зокрема у напрямку Одеси рухалася група ударних БпЛА. Згодом стало відомо, що над містом працює протиповітряна оборона.

За даними джерел РБК-Україна, російські терористи вдарили дронами по будівлі ТЦК в Одесі. Наразі з’ясовуються масштаби пошкоджень та інформація про можливих постраждалих.

Також вибухи пролунали в Миколаєві. У місті спалахнула пожежа через атаку "Шахедів".

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