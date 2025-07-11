UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Атака "Шахедів" на Одесу: 8 постраждалих, пошкоджена інфраструктура

Фото: через удар по Одесі відомо про 8 поранених людей (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Зранку, 11 липня, Одеса зазнала російської повітряної атаки із застосуванням ударних безпілотників. Вже відомо про вісім постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську мерію.

"Внаслідок денної атаки 11 липня в Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові та адміністративні будівлі, стайня, автівки", - йдеться у повідомленні влади.

За попередньою інформацією, восьмеро людей отримали поранення, наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

Обстріли 11 липня

Нагадаємо, Росія зранку знову атакувала Україну ударними дронами. Під час цієї атаки в Одесі було зафіксовано вибух.

Перед тим Повітряні сили повідомили про ворожу активність в акваторії Чорного моря, зокрема у напрямку Одеси рухалася група ударних БпЛА. Згодом стало відомо, що над містом працює протиповітряна оборона.

За даними джерел РБК-Україна, російські терористи вдарили дронами по будівлі ТЦК в Одесі. Наразі з’ясовуються масштаби пошкоджень та інформація про можливих постраждалих.

Також вибухи пролунали в Миколаєві. У місті спалахнула пожежа через атаку "Шахедів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаВійна в Україні