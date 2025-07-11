Атака "Шахедов" на Одессу: 8 пострадавших, повреждена инфраструктура

Обстрелы 11 июля

Напомним, Россия утром снова атаковала Украину ударными дронами. Во время этой атаки в Одессе был зафиксирован взрыв.

Перед тем Воздушные силы сообщили о вражеской активности в акватории Черного моря, в частности в направлении Одессы двигалась группа ударных БпЛА. Впоследствии стало известно, что над городом работает противовоздушная оборона.

По данным источников, РБК-Украина российские террористы ударили дронами по зданию ТЦК в Одессе. Сейчас выясняются масштабы повреждений и информация о возможных пострадавших.

Также взрывы прогремели в Николаеве. В городе вспыхнул пожар из-за атаки "Шахедов".

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