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Атака "Шахедов" на Одессу: 8 пострадавших, повреждена инфраструктура

Фото: из-за удара по Одессе известно о 8 раненых людях (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Утром, 11 июля, Одесса подверглась российской воздушной атаке с применением ударных беспилотников. Уже известно о восьми пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую мэрию.

"В результате дневной атаки 11 июля в Одессе повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, конюшня, автомобили", - говорится в сообщении властей.

По предварительной информации, восемь человек получили ранения, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

 

Обстрелы 11 июля

Напомним, Россия утром снова атаковала Украину ударными дронами. Во время этой атаки в Одессе был зафиксирован взрыв.

Перед тем Воздушные силы сообщили о вражеской активности в акватории Черного моря, в частности в направлении Одессы двигалась группа ударных БпЛА. Впоследствии стало известно, что над городом работает противовоздушная оборона.

По данным источников, РБК-Украина российские террористы ударили дронами по зданию ТЦК в Одессе. Сейчас выясняются масштабы повреждений и информация о возможных пострадавших.

Также взрывы прогремели в Николаеве. В городе вспыхнул пожар из-за атаки "Шахедов".

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