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В Одесі росіяни вдарили "Шахедом" по будівлі ТЦК, - джерела

П'ятниця 11 липня 2025 10:50
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В Одесі росіяни вдарили "Шахедом" по будівлі ТЦК, - джерела Фото: в Одесі пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Ірина Глухова

Вранці, 11 липня, російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками "Шахед", унаслідок чого було уражено будівлю ТЦК та СП.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

"РФ вдарила "Шахедом" по будівлі ТЦК в Одесі", - йдеться у повідомленні.

Наразі з’ясовуються масштаби пошкоджень та інформація про можливих постраждалих.

Атака на Україну 11 липня

Нагадаємо, Росія зранку знову атакувала Україну ударними дронами. Під час цієї атаки в Одесі було зафіксовано вибух.

Перед тим Повітряні сили повідомили про ворожу активність в акваторії Чорного моря, зокрема у напрямку Одеси рухалася група ударних БпЛА. Згодом стало відомо, що над містом працює протиповітряна оборона.

Також вибухи пролунали в Миколаєві. У місті спалахнула пожежа через атаку "Шахедів".

Крім цього російські військові вдарили й по Харкову. Детальніше про наслідки ворожого удару по центру міста, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Одеса Війна в Україні
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