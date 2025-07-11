В Одесі лунають вибухи, місто під ударом дронів

Вранці 11 липня російські військові запустили по Україні свої дрони. Під час даної атаки в Одесі пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та " Думская ".

А вже за кілька хвилин місцеві жителі повідомили, що в Одесі на тлі дронової атаки пролунала серія вибухів.

Пізніше військові повідомили, що в місті працює ППО!

Сьогодні вранці Повітряні сили України повідомили, що в акваторії Чорного моря поблизу Одеси група ударних безпілотників.

Нічна атака на Україну 11 липня

Нагадаємо, в ніч на 11 липня моніторингові канали зафіксували, що невелику кількість дронів, які Росія запустила по Україні

На фоні цього в Чугуєві Харківської області пролунали вибухи. Унаслідок чергового російського удару було пошкоджено будівлю лікарні. Постраждали кілька людей.

Також вибухи пролунали в Миколаєві. У місті спалахнула пожежа через атаку "Шахедів".

Крім цього російські військові вдарили й по Харкову. Детальніше про наслідки ворожого удару по центру міста, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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