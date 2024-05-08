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Атака "Шахедами": під Полтавою є влучання в енергетичну інфраструктуру

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Попри вдалу роботу військ Протиповітряної оборони під час масованої російської атаки дронами у Полтавському районі є влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

"Гучно було на Полтавщині. Попри вдалу роботу наших оборонців, на жаль, маємо влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі", - написав він.

За інформацією Проніна, після удару ворожого БпЛА виникла пожежа. За попередньою інформацією постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 8 травня Росія атакувала Україну ударними БПЛА та крилатими ракетами.

Вибухи лунали у Харкові та Полтавській області, у Запоріжжі та в Івано-Франківській області, у Львівській області, у Києві, у Київській області працювала ППО.

КМВА повідомила, що у районі Києва сили ППО збили всі ворожі повітряні цілі.

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