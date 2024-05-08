Ракетний удар по Києву: сили ППО збили всі ворожі повітряні цілі

Українські сили ППО знищили всі ворожі цілі у районі Києва під час нічної ракетної атаки 8 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"Ворог завдав по столиці ракетного удару – застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Повітряна тривога в столиці тривала понад три години. Ракети заходили на Київ з різних напрямків", - повідомили. у КМВА.

Зазначається, що силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені, точну кількість та тип ракет повідомлять у своїх звітах Повітряні Сили.

За попередніми даними, у столиці обійшлося без потерпілих та руйнувань.