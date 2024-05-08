Атака "Шахедами": под Полтавой есть попадание в энергетическую инфраструктуру

"Громко было на Полтавщине. Несмотря на удачную работу наших защитников, к сожалению, имеем попадание в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе", - написал он.

По информации Пронина, после удара вражеского БПЛА возник пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.