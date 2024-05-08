Атака "Шахедами": под Полтавой есть попадание в энергетическую инфраструктуру

Несмотря на удачную работу войск Противовоздушной обороны во время массированной российской атаки дронами в Полтавском районе есть попадание в объект энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Филиппа Пронина.
"Громко было на Полтавщине. Несмотря на удачную работу наших защитников, к сожалению, имеем попадание в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе", - написал он.
По информации Пронина, после удара вражеского БПЛА возник пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 8 мая Россия атаковала Украину ударными БПЛА и крылатыми ракетами.
Взрывы раздавались в Харькове и Полтавской области, в Запорожье и Ивано-Франковской области, во Львовской области, в Киеве, в Киевской области работала ПВО.
КМВА сообщила, что в районе Киева силы ПВО сбили все вражеские воздушные цели.
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