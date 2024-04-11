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Атака "Шахедами": в Київській області уражено об'єкт інфраструктури

Четвер 11 квітня 2024 07:25
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Атака "Шахедами": в Київській області уражено об'єкт інфраструктури Фото: у Київській області пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Сьогодні вночі Київська область була масовано атакована дронами-камікадзе та ракетами. Агресор уразив об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голова Київської ОВА Руслана Кравченка.

"Тривога тривала більше 5 годин. На жаль, під час повітряної тривоги на Київщині атаковано об'єкт критичної інфраструктури. Наразі інформація щодо постраждалих та загиблих не надходила. Всі оперативні служби на місці, триває гасіння пожежі на об’єкті", - написав він.

Масштабна атака на Україну

Нагадаємо, ввечері 10 квітня росіяни вкотре масштабно атакували Україну безпілотниками типу "Шахед". Дрони атакували південні, центральні та західні області.

Крім того, вранці 11 квітня агресор запустив по Україні ракети.

У Харкові та області прогриміло як мінімум дев'ять вибухів, зафіксовані перебої зі світлом.

Крім того, ворог піднімав винищувачі МіГ-31К, які запускали аеробалістичні ракети "Кинджал" по Львівській області поруч з крилатими ракетами.

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