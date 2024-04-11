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Атака "Шахедами": в Киевской области поражен объект инфраструктуры

Четверг 11 апреля 2024 07:25
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Атака "Шахедами": в Киевской области поражен объект инфраструктуры Фото: в Киевской области поврежден объект критической инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Сегодня ночью Киевская область была массированно атакована дронами-камикадзе и ракетами. Агрессор поразил объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook председатель Киевской ОГА Руслана Кравченко.

"Тревога продолжалась более 5 часов. К сожалению, во время воздушной тревоги на Киевщине атакован объект критической инфраструктуры. Сейчас информация о пострадавших и погибших не поступала. Все оперативные службы на месте, продолжается тушение пожара на объекте", - написал он.

Масштабная атака на Украину

Напомним, вечером 10 апреля россияне в очередной раз масштабно атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед". Дроны атаковали южные, центральные и западные области.

Кроме того, утром 11 апреля агрессор запустил по Украине ракеты.

В Харькове и области прогремело как минимум девять взрывов, зафиксированы перебои со светом.

Кроме того, враг поднимал истребители МиГ-31К, которые запускали аэробаллистические ракеты "Кинжал" по Львовской области наряду с крылатыми ракетами.

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