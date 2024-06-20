UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Атака російських дронів на Київ: ППО знищила усі цілі, попередньо руйнувань немає

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ударні дрони були знищені на підступах до столиці. Наразі у Києві не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

За попередніми даними, ворожі дрони були запущені з півдня, пролетіли через Миколаївську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську, Чернігівську області і намагалися атакувати Київ з північно-східного напрямку.

«Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені на підступах до столиці (тип та кількість в своїх звітах оприлюднять Повітряні Сили)», - йдеться у повідомленні.

За інформацією КМВА, на даний момент в столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих.

Крім того, існувала загроза крилатих ракет від стратегічних бомбардувальників Ту-95. Але на даний момент пуски ракет не підтверджені. В повітряному просторі України ракети не відслідковуються, повідомили в адміністрації.

Російська атака дронами і ракетами на Україну

Нагадаємо, у ніч на 20 червня в Києві і низці інших регіонів України було оголошено повітряну тривогу через загрозу пусків ракет та ударних БпЛА.

У Києві та області по ворожих дронах працювали засоби Протиповітряної оборони.

Повітряні Сили повідомляли про ракету курсом на Дніпро/Запоріжжя. Після цього вибух пролунав у Запорізькій області. Також два вибухи чули у Дніпрі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в УкраїніАтака дронів