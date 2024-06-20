Атака російських дронів на Київ: ППО знищила усі цілі, попередньо руйнувань немає

За попередніми даними, ворожі дрони були запущені з півдня, пролетіли через Миколаївську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську, Чернігівську області і намагалися атакувати Київ з північно-східного напрямку.

«Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені на підступах до столиці (тип та кількість в своїх звітах оприлюднять Повітряні Сили)», - йдеться у повідомленні.

За інформацією КМВА, на даний момент в столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих.

Крім того, існувала загроза крилатих ракет від стратегічних бомбардувальників Ту-95. Але на даний момент пуски ракет не підтверджені. В повітряному просторі України ракети не відслідковуються, повідомили в адміністрації.

Російська атака дронами і ракетами на Україну