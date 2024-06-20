Атака російських дронів на Київ: ППО знищила усі цілі, попередньо руйнувань немає

Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ударні дрони були знищені на підступах до столиці. Наразі у Києві не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
За попередніми даними, ворожі дрони були запущені з півдня, пролетіли через Миколаївську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську, Чернігівську області і намагалися атакувати Київ з північно-східного напрямку.
«Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені на підступах до столиці (тип та кількість в своїх звітах оприлюднять Повітряні Сили)», - йдеться у повідомленні.
За інформацією КМВА, на даний момент в столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих.
Крім того, існувала загроза крилатих ракет від стратегічних бомбардувальників Ту-95. Але на даний момент пуски ракет не підтверджені. В повітряному просторі України ракети не відслідковуються, повідомили в адміністрації.
Нагадаємо, у ніч на 20 червня в Києві і низці інших регіонів України було оголошено повітряну тривогу через загрозу пусків ракет та ударних БпЛА.
У Києві та області по ворожих дронах працювали засоби Протиповітряної оборони.
Повітряні Сили повідомляли про ракету курсом на Дніпро/Запоріжжя. Після цього вибух пролунав у Запорізькій області. Також два вибухи чули у Дніпрі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.